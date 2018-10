Merkel kündigt Verzicht auf Parteivorsitz an - folgt Friedrich Merz?

Quelle: Reuters

Nach der Landtagswahl in Hessen hat die CDU-Vorsitzende Angela Merkel angekündigt, sich im Dezember nicht wieder um den CDU-Parteivorsitz zu bewerben. Angeblich will der frühere Fraktionschef Friedrich Merz ihre Nachfolge in der Partei antreten.