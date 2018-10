Landtagswahl Hessen: Was erwarten die Bürger?

Quelle: RT

Die Hessen wählen einen neuen Landtag. Was bewegt die Bürger? Wie zufrieden sind sie mit den Parteien? Was wünschen Sie sich? RT Deutsch hat sich auf den Straßen von Wiesbaden umgehört, was die Wähler erwarten.