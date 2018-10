Polizei beendet Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof

Die Polizei hat die Geiselnahme in Köln beendet. Der Täter wurde beim Zugriff des SEK schwer verletzt und wird reanimiert. Eine Geisel wurde leicht verletzt.

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat die Geiselnahme in der Apotheke im Kölner Hauptbahnhof beendet. Wie die Polizei eben bekanntgab, wurde der Täter überwältigt. Eine weibliche Geisel sei leicht verletzt worden.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Eine weibliche #Geisel ist leicht verletzt und wird aktuell versorgt. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Am Mittag war die Polizei zu einer "Großlage" am Kölner Hauptbahnhof ausgerückt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Der komplette Bahnhof und der Breslauer Platz vor dem Bahnhof wurden abgesperrt. Der Zugverkehr wurde eingestellt, Reisende zum Verlassen des Bahnhofs aufgefordert. Die Bahn kündigte Zugausfälle und Verspätungen an.

Wie die Polizei bekanntgab, war es in der Apotheke im Hauptbahnhof zu einer Geiselnahme gekommen. Der Sender n-tv berichtete von Zeugenaussagen, nach denen eine junge Frau zuvor in der McDonald's-Filiale angezündet worden und mit brennendem Fuß in die wenige Meter entfernt liegende Apotheke geflüchtet sei. Bei der Person mit dem verletzten Fuß soll es sich nicht um die Geisel handeln. Die Verletzte soll sich bereits im Krankenhaus befinden.

Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof: Hier das Statement der Polizei, nachdem der Geiselnehmer unter Kontrolle war. #Köln # KölnHbf #Hauptbahnhofpic.twitter.com/HSEkvl1uSf — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) October 15, 2018

Die Polizei stand mit dem Geiselnehmer in Kontakt. Auch ein Sondereinsatzkommando bereitete sich auf seinen Einsatz vor. Gegen 15 Uhr stürmte das SEK die Apotheke. Die Polizei gab bekannt, den Täter unter Kontrolle zu haben. Der Täter wurde beim Zugriff schwer verletzt und wird zur Zeit reanimiert.