Geiselnahme: Polizei sperrt Kölner Hauptbahnhof ab

Die Kölner Polizei hat den Hauptbahnhof der Stadt weiträumig abgesperrt. Reisende wurden zum Verlassen des Bahnhofs aufgefordert. In einem Tweet sprach die Polizei von einer Geiselnahme. Mittlerweile hat sie die Geiselnahme beendet.

Die Polizei ist in Köln zu einer "Großlage" am Hauptbahnhof der Stadt ausgerückt. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. Der komplette Bahnhof und Breslauer Platz vor dem Bahnhof sind abgesperrt. Der Zugverkehr ist eingestellt. Reisende wurden zum Verlassen des Bahnhofs aufgefordert.

Es gab Berichte über Schüsse und Rauch. Mittlerweile hat die Polizei erklärt, keine Hinweise auf Schüsse zu haben. Angeblich ist es in der Bahnhofsapotheke zu einer Geiselnahme gekommen. Die Bahn kündigt Zugausfälle und Verspätungen an.

Der Sender n-tv berichtet von Zeugenaussagen, nach denen eine junge Frau in der McDonald's-Filiale angezündet worden und mit brennendem Fuß in die wenige Meter entfernt liegende Apotheke geflüchtet sei. Die Polizei hat mittlerweile bestätigt, dass ein bewaffneter Mann eine Frau in seine Gewalt gebracht habe. Bei der Person mit dem verletzten Fuß soll es sich nicht um die Geisel handeln. Die Verletzte soll sich bereits im Krankenhaus befinden.

Die Polizei steht mit dem Geiselnehmer in Kontakt. Oberstes Ziel sei die Befreiung der Geisel. Auch ein Sondereinsatzkommando bereitet sich auf seinen Einsatz vor. Mittlerweile wird berichtet, dass das SEK die Apotheke gestürmt hat. Die Polizei gab bekannt, den Täter unter Kontrolle zu haben.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

1/2: #RB25,#S6,#S11,#S12+#S13/#S19, Polizeiliche Ermittlungen in #Köln Hbf. Der S-Bahn Bahnsteig (Gleise 10/11) ist gesperrt. Züge warten zunächst an Bahnhöfen. In der Folge kommt es wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) October 15, 2018

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln: Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen! Damit unterstützen Sie uns.

Wir haben derzeit keine Hinweise auf #Schüsse! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Obwohl die Polizei darum bittet,

den Bereich um den Hauptbahnhof zu meiden,

kommen immer mehr Schaulustige.

Ich finde das nicht toll,

es geht um Menschen und nicht um Kino

oder Theater...#BreslauerPlatz#Köln#Geiselnahme — Uwe_04 (@uwe_krauss) October 15, 2018

Hintergründe zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln sind derzeit unklar. Wir ermitteln in alle Richtungen. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter ist unter Kontrolle. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Meiden Sie weiterhin großräumig den Bereich. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Eine weibliche #Geisel ist leicht verletzt und wird aktuell versorgt. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Weitere Informationen in Kürze.