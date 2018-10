Wie wählt Bayern? Letzte Fragen an die Parteien (Video)

Quelle: www.globallookpress.com Am 14. Oktober findet die Landtagswahl in Bayern statt.

Einen Tag vor der Landtagswahl in Bayern ist RT Deutsch in München unterwegs und konnte letzte Fragen an Landtagsabgeordnete und Kandidaten von CSU, SPD, Grünen und AfD stellen. Das Fazit: Optimistisch sind alle, festlegen will sich nicht jede/r.