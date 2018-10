Vor der Wahl in Bayern liegt SPD bei 10 Prozent: Nahles droht mit GroKo-Ende

Quelle: AFP Wackelt ihr Stuhl bald? Nahles auf einem Parteitreffen im September 2018

Andrea Nahles hat in einem Interview mit einer Beendigung der Großen Koalition gedroht. Der "unionsinterne Zoff" mache eine gute Zusammenarbeit unmöglich. Nahles' Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund des am Sonntag zu erwartenden SPD-Wahldebakels in Bayern.