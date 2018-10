Verwaltungsgericht: Berlin muss Diesel-Fahrverbot in mehreren Straßen einführen

Quelle: Reuters (Symbolbild).

Nun ist es doch soweit: Berlin muss wegen zu hoher Stickstoffdioxid -Belastung in mehreren Straßen ein Diesel-Fahrverbot einführen. Dies hat das Verwaltungsgericht in der Hauptstadt am Dienstag entschieden.