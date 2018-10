CDU: Schaulaufen der Möchtegern-Merkel-Nachfolger beginnt

Wenige Wochen vor den wichtigen Landtagswahlen in Bayern und Hessen steigt die Spannung in der Union. Während sich immer mehr Kritiker Merkels zu Wort melden, halten sich die aussichtsreichsten Kandidaten für ihre Nachfolge bedeckt.

Eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern und drei Wochen vor der in Hessen steigt in der Union die Anspannung. Während sich in der CSU Parteichef Horst Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Söder bereits gegenseitig für das zu erwartende schlechte Ergebnis verantwortlich machen, wagen sich in der CDU immer mehr innerparteiliche Gegner von Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel aus der Deckung.

Im Interview mit dem Spiegel stellte sich der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Umweltminister Norbert Röttgen nun offen gegen die Kanzlerin. Röttgen konstatierte eine "systemische Erschöpfung" der Demokratie in den westlichen Ländern, darunter auch in Deutschland. Die Politik habe angesichts der globalen Veränderungen ihren Gestaltungsanspruch aufgegeben.

Die Abwahl von Merkels Vertrauten Volker Kauder als Fraktionsvorsitzenden der Union erklärte er mit einem "Wunsch nach Veränderung, der stärker war als das Votum der Kanzlerin." Röttgen kritisierte die Union, die Regierung und die Parteien insgesamt. Die CDU forderte er zu einem Politikwechsel auf:

Wir brauchen jedenfalls die klare Botschaft, dass wir unsere Art, Politik zu machen, ändern werden. Sonst wird es uns nicht gelingen, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen.

Inhaltlich blieb Röttgen vage. Viel mehr als eine vorsichtige Kritik an der Migrationspolitik und der Forderung nach einer Amtszeitbegrenzung für Kanzler (auch dies eine Spitze gegen Merkel, die seit 13 Jahren im Amt ist), lässt sich seinen Äußerungen nicht entnehmen.

Röttgen selbst wird bei dem anstehenden Umbruch in der Union als Kandidat für den Parteivorsitz oder das Kanzleramt nicht mehr in Frage kommen. Mit seinem Interview macht er aber deutlich, dass er diesen Umbruch befördern und dabei eine Rolle spielen möchte. Dass Röttgen sich aus der Deckung wagt, lässt sich auch als Retourkutsche für seine Entlassung als Umweltminister durch Merkel im Mai 2012 verstehen.

Auf dem sogenannten Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel konnten sich am Wochenende potenzielle Nachfolger Merkels vor dem Parteinachwuchs präsentieren. Auch Merkel selbst hatte am Samstag einen Auftritt vor den Delegierten. Sie gab sich angriffslustig, verteidigte sich und ihre Regierung und erhielt nach ihrer Rede freundlichen Applaus. Die Junge Union setzte allerdings gleich nach Merkels Auftritt eine Spitze gegen die Kanzlerin und sprach sich ebenfalls für eine Amtszeitbegrenzung aus.

Auch Merkels potenzielle Nachfolger, Gesundheitsminister Jens Spahn und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hatten Auftritte auf der Veranstaltung der Jungen Union. Kramp-Karrenbauer wurde vom Parteinachwuchs auf einer Party am Samstagabend mit "Annegreat"-Rufen gefeiert, in ihrer Rede am Sonntag gab sie sich kämpferisch und distanzierte sich vorsichtig von der Kanzlerin, ohne sie direkt zu kritisieren. Tatsächlich dürfte das Zurschaustellen einer Mischung von Abstand und Nähe zu Merkel für sie der einzige Weg sein, künftig in der Partei eine wichtige Rolle zu spielen.

Spahn gab sich bei seiner Rede zurückhaltend. Er dürfte wohl erst aus der Deckung kommen, wenn sich die Lage der Union mit den anstehenden Wahlen noch einmal verschlechtert. Den meisten und längsten Beifall auf dem Deutschlandtag hielt der neue Fraktionsvorsitzende der Union, Ralph Brinkhaus, nach seiner Rede am Sonntag. Dieser forderte seine Partei auf, stärker aus der Defensive zu kommen. Die Union sei "wahrscheinlich die letzte verbliebene Volkspartei" und im Punkt gesellschaftlicher Zusammenhalt "Last Man Standing". Brinkhaus forderte von der CDU eine strukturelle Erneuerung. Sie solle verstärkt in Projekten denken und auch Menschen beteiligen, die nicht Parteimitglieder sind.

Inhaltlich blieben die Redner auf dem Deutschlandtag ebenso vage wie Röttgen in seinem Interview. Klare inhaltliche Unterschiede waren kaum auszumachen. Alle forderten eine restriktivere Migrationspolitik. Brinkhaus gab den Ton vor, als er forderte, dass "keine Menschen ins Land gelassen werden, die uns nicht nachhaltig helfen." Weitere innenpolitische Schwerpunkte waren die innere Sicherheit und der Umgang mit Protestwählern.

Auch außenpolitisch herrschte weitgehend Konsens über die zentrale Bedeutung der transatlantischen Beziehungen und die Forderung nach einer größeren Rolle "Europas", was wohl als stärkere Ausrichtung der Europäischen Union nach den Wünschen der deutschen Regierung übersetzt werden kann.

Nach jetzigem Stand werden bei der Wahl des Parteivorsitzenden auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg drei Gegenkandidaten gegen Merkel antreten. Bislang befindet sich unter diesen Kandidaten noch niemand aus der ersten Reihe der Partei; dies könnte sich jedoch ändern, wenn die CDU in Hessen wie erwartet ein schlechtes Ergebnis einfährt.

Hinter den Kulissen dürften bereits Bündnisse geschmiedet und Absprachen getroffen werden. Doch bei ihrem Schaulaufen am Wochenende haben sich die möglichen Merkel-Nachfolger noch bedeckt gehalten.