Auf der Galeere: Von Jammer-Ossis und Asyltouristen (Video)

Quelle: RT

Am 3. Oktober wurde sie wieder gefeiert – die Deutsche Einheit. Doch die "blühenden Landschaften" blieben für viele Ostdeutsche eine Illusion. Viele fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Die Frustration schlägt um in Wut, die sich oft gegen Migranten richtet. Doch letztlich sitzt man in derselben Galeere.