AfD-Politiker droht politischen Gegnern: "Wenn wir an die Macht kommen ..."

Quelle: www.globallookpress.com Braucht es bald wieder ganz besonderen persönlichen Mut, um gegen die zu demonstrieren, die in Deutschland an der Macht sind?

Auf einer AfD-Kundgebung in Rosenheim am 1. Oktober drohte ein Sprecher den anwesenden Demonstranten mit konkreten Schritten, wenn die AfD an die Macht käme. Man werde mit ihnen "aufräumen", drohte der Sprecher von der Kundgebungsbühne.