OVG Münster verfügt Rodungsstopp im Hambacher Wald

Quelle: Reuters © Reuters

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat einen vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst verfügt. Die Richter entsprachen damit am Freitag in einem Eilverfahren dem Antrag des Umweltverbandes BUND. Der Energiekonzern RWE will mehr als die Hälfte des verbliebenen Waldes fällen.