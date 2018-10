Merkel-Sprecher und politische Gefangene in der EU: Abgründe der Doppelmoral

Am 1. Oktober jährte sich die Niederschlagung des friedlichen Referendums in Katalonien durch spanische Sicherheitskräfte. Noch immer sitzen Politiker und zivil-gesellschaftliche Vertreter in Haft. Doch für die Bundesregierung gibt es politische Gefangene nur außerhalb der EU.