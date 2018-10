Verlängerung des Syrien-Einsatzes der Bundeswehr: Merkel-Sprecher in argumentativer Bedrängnis

Das Bundeskabinett hat den Bundeswehreinsatz im Irak und in Syrien verlängert und die völkerrechtlich umstrittene Mission als Erfolg bezeichnet. Doch die Fragen und Antworten auf der Bundespressekonferenz zeigen auf, wie brüchig die Argumente der Regierung sind.

Am 2. Oktober beschloss das Bundeskabinett die Verlängerung des Mandats der Bundeswehr für ihren Einsatz in Syrien und im Irak. Die Bundeswehr stützt sich dabei auf den Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen und damit auf das "Recht auf kollektive Selbstverteidigung".

Mehr zum Thema - Fliegt die Bundeswehr bald Vergeltungsschläge in Syrien?

Ein explizites UN-Mandat für den Kampfeinsatz in Syrien gibt es allerdings gar nicht. Auch der Zweck der Aufklärungsflüge deutscher Tornados über syrischem Staatsterritorium wirft erhebliche Fragen nach deren Vereinbarkeit mit dem Bundestagsmandat auf. Doch die meisten Hauptstadt-Journalisten scheinen solche "Lappalien" um Krieg und Frieden nicht zu interessieren.

Lediglich der journalistische Blogger Thilo Jung und der RT Deutsch-Redakteur Florian Warweg nutzten die Möglichkeit, die Regierungssprecher zu diesem Thema in die Zange zu nehmen. Der Rest der Journalisten schwieg bezeichnenderweise...

Mehr zum Thema - UN-Bericht bestätigt ISIS hat freie Hand in US-besetztem Gebiet in Syrien

Doch auch die Antworten der Regierungssprecher machten deutlich, dass es zu der Fülle an Fragen: nach dem fehlenden UN-Mandat, nach einer bisher nicht existierenden Ausstiegsoption aus dem Syrien-Einsatz, nach der vom letzten UN-Monitoringbericht zur Lage des Islamischen Staates (IS) festgestellten "Ruhepause für den IS im [von US-Verbündeten und US-Spezialeinheiten kontrollierten] Osten Syriens" sowie nach dem mutmaßlichen Übertreten des Bundestagsmandats durch die Tornado-Aufklärer der Bundeswehr in Syrien keine klaren Rechtfertigungen gibt. Das machte erneut deutlich, auf welch brüchigem völker- und verfassungsrechtlichem Boden sich die Bundesregierung derzeit unbeirrbar bewegt: