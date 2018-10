Mietenwahnsinn auch im sozialen Brennpunkt von Berlin: "Wir gehen hier nicht weg!"

Quelle: www.globallookpress.com In der Gropiusstadt in Berlin-Neukölln gibt es rund 20.000 Wohnungen. Am 7. November 1962 legte der damalige Regierende Bürgermeister Willy Brandt zusammen mit Architekt Walter Gropius den Grundstein für die Siedlung, die fast komplett im sozialen Wohnungsbau errichtet wurde.

Die Mietenexplosion in den deutschen Großstädten hat mittlerweile auch die sozialen Brennpunkte erreicht. So kämpfen jetzt auch Menschen in der Berliner Gropiusstadt gegen steigende Preise durch "Modernisierungen". Die Erfolgsaussichten sind ungewiss.