Deutschland richtet die Fußball-Europameisterschaft 2024 aus

Quelle: Reuters © Denis Balibouse UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (R), UEFA-Vizepräsident Reinhard Grindel (M) mit dem deutschen Europabotschafter Philipp Lahm (L) nach der Bekanntgabe.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund setzte sich am Donnerstag in Nyon bei der Wahl durch das UEFA-Exekutivkomitee gegen Mitbewerber Türkei durch.