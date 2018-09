Machtkampf um CDU/CSU-Fraktionsvorsitz - Merkel und ihr Wunschkandidat Kauder verlieren an Rückhalt

Quelle: Reuters Volker Kauder neben seiner Kanzlerin im September 2018

Der ständige Streit in der großen Koalition hat Zweifel an der Führungsstärke der Bundeskanzlerin geweckt. Jetzt könnte es für Merkel auch in der eigenen Bundestagsfraktion unangenehm werden. Ihr Vertrauter Volker Kauder wird erstmals offen herausgefordert.