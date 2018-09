Sigmar Gabriel stellt sein Buch "Zeitenwende in der Weltpolitik" vor (Video)

Quelle: Reuters © Hannibal Hanschke Archivbild.

Am 18. September stellte Ex-Außenminister Sigmar Gabriel sein Buch "Zeitwende in der Politik - Mehr Verantwortung in ungewissen Zeiten" im Pfefferberg Theater vor. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki war mit auf der Bühne.