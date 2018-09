Arroganz der Mächtigen: Merkel-Sprecher machen sich über Völkerrecht und Bundestagsgutachten lustig

Mehr zum Thema - Bundespressekonferenz zum möglichen Kampfeinsatz der Bundeswehr in Syrien: Völkerrecht, was ist das?

Ein aktuelles Bundestagsgutachten kommt zu einen klaren Schluss: Eine Beteiligung der Bundeswehr an einer militärischen Aktion in Syrien würde sowohl gegen das Völkerrecht als auch gegen das Grundgesetz verstoßen.

Im Ergebnis wäre eine etwaige Beteiligung der Bundeswehr an einer Repressalie der Alliierten in Syrien in Form von 'Vergeltungsschlägen' gegen Giftgas-Fazilitäten völker- und verfassungswidrig", heißt es in vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte erstellten zehnseitigen Expertise aus der Rechtsabteilung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags.