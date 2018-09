Bayerische Landtagswahl: CSU und SPD verlieren an Zustimmung - CSU auf Koalition angewiesen

Quelle: Reuters © Michael Dalder Spitzenkandidat der CSU, Markus Söder beim Wahlkampf in Abensberg, Deutschland, 3. September 2018.

In einem Monat findet die Landtagswahl in Bayern statt. Die CSU käme laut Umfrage von infratest-dimap auf 35 Prozent, die SPD nur noch auf 11 Prozent. Die FDP könnte den Einzug in den bayerischen Landtag schaffen.