„Rechtsradikale wie in den 30ern“: AfD verlässt nach Schmährede Bundestagssaal (Video)

Bei der Generaldebatte im Bundestag ist es zu einem Eklat gekommen. Während der Rede des SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs kam es zu einem Schlagabtausch, nach dem die Fraktion der AfD das Plenum geschlossen verließ.

Kahrs hatte die AfD während seiner Rede beschimpft:

Rechtsradikale in diesem Parlament sind nicht nur ein Problem. Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich. Und, wenn man sich das anguckt, dann haben sie außer dumme Sprüche keine Inhalte, keine Lösungen. Das ist peinlich, das ist nicht bürgerlich. Man muss sich diese Traurigen da nur angucken und dann weiß man: Von denen sind keine Lösungen zu erwarten, sondern nur Spaltung, Hetze und alles das, was bei denen dazu gehört. Hass macht hässlich! Schauen Sie in den Spiegel.