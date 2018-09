LIVE: Proteste in Köthen nach Todesfall

Quelle: Reuters

Nach dem Tod eines jungen Mannes am Sonntag in Köthen kommt es am Montagabend wieder zu einer Protestdemonstration in der Stadt. Das Opfer verstarb nach einer Prügelattacke. Bei den mutmaßlichen Täter handelt es sich um Flüchtlinge aus Afghanistan. Bereits am Sonntagabend zog es rund 2.500 Menschen zu einer Spontandemonstration auf die Straße. RT Deutsch zeigt die Protestveranstaltung im Live-Stream.