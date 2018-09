Straßenumfrage in Köthen: Einwohner sprechen über die Ereignisse

Nach dem Tod eines 22-jährigen Mannes, der an "akutem Herzversagen" verstorben sein soll und zuvor von zwei Afghanen verprügelt wurde, sind in Köthen neue Demonstrationen angekündigt. RT Deutsch fragt Einwohner der Stadt, was sie von den Ereignissen halten.