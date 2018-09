36-Jähriger in Berlin-Neukölln durch Schüsse getötet - Polizeiaufgebot vor Klinik

Quelle: Reuters

Ein 36-Jähriger ist am Tempelhofer Feld in Berlin-Neukölln von mehreren Schüssen getötet worden. Der zunächst lebensgefährlich verletzte Mann wurde am frühen Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb, wie die Polizei bestätigte.