LIVE: Anti-Migranten-Marsch" findet in Chemnitz statt, Gegenprotest erwartet

Unterstützer der Gruppe "Pro Chemnitz" demonstrieren am 1. September 2018 in Chemnitz.

Am Samstag, 1. September, findet in Chemnitz ein von der Partei Alternative für Deutschland (AfD), der PEGIDA und der Gruppe Pro Chemnitz organisierter "Stiller Marsch" statt. Ein Gegenprotest wurde von linken Gruppen einberufen.

In der ostdeutschen Stadt sind Proteste entbrannt, bei denen am 27. August mindestens sechs Menschen bei Unruhen verletzt wurden, nachdem in den frühen Morgenstunden des 26. August ein 35-jähriger kubanisch-deutscher Mann getötet wurde.



Zwei männliche Verdächtige aus dem Irak und Syrien im Alter von 22 und 23 Jahren wurden inzwischen verhaftet.

Auch Politiker haben sich zur Gegendemonstration HerzstattHetze eingefunden, darunter die Grünenpolitiker Cem Özdemir und Annalena Baerbock sowie SPD-Politiker Manuela Schwesig und Lars Klingbeil. Teilweise müssen sich die Politiker auch Kritik gefallen lassen.

„Und diffamieren Sie nicht die AfD, Herr Özedmir. Dann würden Sie den demokratischen Konsens verlassen“, sagt Autor Michael Stürzenberger zu @cem_oezdemir in #Chemnitz. Stürzenberger trat regelmäßig bei Pegida auf und ist Autor bei der anti-islamischen Plattform @P_I#c0109pic.twitter.com/7NLlhES7yz — BuzzFeedNewsDE (@BuzzFeedNewsDE) 1. September 2018