LIVE: Demo gegen den AfD-Parteitag in Augsburg (Video)

Quelle: Reuters Teilnehmer der Demonstration "Zeig dich Aux" gegen den zweitätigen AfD-Parteitag in Augsburg

Im Schatten der Asyldebatte will sich die AfD bei ihrem Bundesparteitag für die Landtagswahl in Bayern positionieren. AfD-Gegner haben sich ebenfalls für eine Dauerdemo am Ort des Geschehens eingefunden.