Straßenumfrage von RT zu Özdemirs Kritik an Erdoğan-Anhängern in Deutschland

Quelle: Reuters Der frühere Grünen-Chef und Bundestagsabgeordnete für Stuttgart Cem Özdemir

Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir hat das Wahlverhalten der Türken in Deutschland kritisiert. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte am Sonntagabend die Präsidentenwahl in der Türkei knapp gewonnen.