Ex-Grünen-Chef Özdemir verurteilt Feierlichkeiten in Berlin nach Erdoğans Wahlsieg

Quelle: Reuters Autokorso am Kurfürstendamm in Berlin nach Bekanntgabe des Wahlsiegs von Recep Tayyip Erdoğan.

Bei den Wahlen in der Türkei hat die Partei von Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland fast eine Zweidrittelmehrheit errungen. Seine Anhänger feierten dies in Berlin mit Autokorsos. Für Ex-Grünenchef Özdemir ein Zeichen von "Ablehnung unserer liberalen Demokratie".