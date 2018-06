Weiterer Personalabbau in Deutschland: T-Systems streicht 6.000 Stellen

Quelle: AFP

T-Systems will bis 2020 weltweit rund 10.000 Stellen streichen, 6.000 allein in Deutschland. Der Stellenabbau solle noch in diesem Jahr beginnen. T-Systems ist eine Konzerntochter der Telekom, deren wichtigster Eigentümer die Bundesregierung ist.