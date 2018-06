Demokratische Stimme der Jugend:"Wir fordern einen Jugendrat" (Video)

Von der Kriegs- bis zur Flüchtlingspolitik: Die heute getroffenen Entscheidungen baden die heutigen Jugendlichen später aus. Doch genau diese Gruppe fühlt sich am repräsentiert. RT Deutsch sprach mit Vertretern des Vereins "Demokratische Stimme der Jugend".

Daher erscheint die Forderung des Vereins "Demokratische Stimme der Jugend" nach einem Jugendrat nur logisch. In einem Interview mit Maria Janssen erzählen zwei Mitglieder des Vereins, Marianne Siebeck und Simon M. Hoffmann, warum sie das Bildungssystem für undemokratisch halten und was ihnen in der heutigen Politik fehlt. Außerdem reden sie über die Gründe der gesunkenen Empathie in der Gesellschaft. Sie fordern ein Gremium, das das enorme Potenzial der Jugendlichen mit ihren Ideen in die Politik einbindet, und verraten, welche ersten Schritte zum diesem Ziel sie bereits umsetzen konnten.