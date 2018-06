Nein zur NATO? DIE LINKE diskutiert mit Harald Kujat über deutschen NATO-Austritt (Video)

Quelle: RT Harald Kujat bekleidete in der Vergangenheit hohe Ämter bei Bundeswehr und NATO. Jetzt ist der Bundeswehrgeneral a.D. ein gefragter und kritischer Experte in Fragen der internationalen Sicherheit. Auf dem Bild: Auf einer Veranstaltung mit dem MdB der Linksfraktion Sevim Dağdelen.

Der hohe NATO- und Bundeswehrrepräsentant a.D. Harald Kujat stimmt in vielen Punkten mit den Positionen der Linksfraktion überein. Aber in einem Punkt bleibt er hart: Die NATO soll es weiterhin geben. Warum, klärt RT Deutsch in einer Videoreportage.