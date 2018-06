Champions League der Schattenfinanzen: Deutschland auf Platz 7 (Video)

Fußball ist nicht der einzige Bereich, in dem Deutschland in der Champions League vertreten ist. Auch im weltweiten Schattenfinanzindex bewegt sich die BRD in den Top 10. Im Jahr 2018 holte Deutschland weiter auf und schaffte es gar auf Platz 7.