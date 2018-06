Dekonstruktion: BILD-Zeitung wirft RT Deutsch "Fake News gegen Bundesregierung" vor

BILD wirft RT Deutsch wieder einmal vergeblich vor, Fake News verbreitet zu haben. Es geht um die Beteiligung ukrainischer Panzer an der diesjährigen "Europe Tank Challenge" in Grafenwöhr. Ein Vorwurf, der sich bei genauerem Hinsehen schnell in Luft auflöst.

Julian Röpcke, Redakteur im Ressort Politik der BILD-Zeitung, hat wieder einmal vermeintliche Fake News bei RT Deutsch ausgemacht und diese in einem Artikel thematisiert. Doch der Reihe nach:

Ein Redakteur von RT Deutsch besuchte die Regierungspressekonferenz am 8. Juni in Berlin und stellte dort unter anderem folgende Frage:

Eine Frage noch ans Bundesverteidigungsministerium: In Medienberichten wird dargelegt, dass sich derzeit die 14. mechanisierte Panzerbrigade der Ukraine in Deutschland befindet, in Grafenwöhr, im Rahmen der Tank Challenge. Können Sie diese Berichte bestätigen?

Daraufhin antwortete der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Frank Fähnrich, zuständig für Grundsatzangelegenheiten und Grundlagen der Pressearbeit, wie folgt:

Die [Berichte] sind mir nicht bekannt und gegebenenfalls werde ich sie prüfen und nachreichen.

Der Redakteur von RT Deutsch hakte daraufhin noch einmal nach:

Es ist der Bundesregierung nicht bekannt, ob sich ukrainische Panzer derzeit in Deutschland befinden?

Worauf Fähnrich erwiderte:

Die ist mir jetzt hier nicht bekannt, ich werde das nachreichen und Ihnen dann zukommen lassen.

Thema des Beitrages war der angegebene Wissensstand

Damit war die Fragerunde zu diesem Thema beendet. Drei Tage später, am Montag, dem 11. Juni, brachte RT Deutsch einen Beitrag mit der Überschrift:

Regierungspressekonferenz: Ukrainische Panzer in Bayern, Parteienförderung durch deutsche Stiftungen

In diesem Artikel schreibt RT Deutsch zum Thema ukrainische Panzer folgendes:

RT hat auf der Bundespressekonferenz nachgefragt, ob der Bundesregierung bekannt ist, dass sich derzeit eine ukrainische Panzereinheit in Deutschland aufhält… […] Auf dem oberpfälzischen Truppenübungsplatz Grafenwöhr findet seit mehreren Jahren die sogenannte 'Strong Europe Tank Challenge' (SETC) statt. Der Wettbewerb wird von US-Armee und Bundeswehr gemeinsam veranstaltet. Das Bürgerkriegsland Ukraine ist zum zweiten Mal dabei. Auf Nachfrage von RT Deutsch gab der Sprecher der Bundeswehr jedoch erstaunlicherweise vor, weder von dem Panzerwettbewerb noch der Präsenz ukrainischer Panzer in Deutschland zu wissen. Und das, obwohl die Bundeswehr auf ihrer offiziellen Webseite den Wettbewerb entsprechend propagierte.

Einen Tag später veröffentlichte RT Deutsch einen Beitrag im Videoclub [keinen Artikel wie von Röpcke behauptet] zum selben Thema. Hier lautet die Überschrift:

US-Video zeigt ukrainische Panzer in Deutschland - Bundesregierung will nichts darüber wissen

Der Text des Beitrags ist folgender:

Seit drei Jahren findet in Deutschland auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr der Panzerwettbewerb 'Starkes Europa' statt. Darüber, dass in diesem Jahr, wie schon im letzten, auch ukrainische Panzer nach Deutschland gekommen sind, will die Bundesregierung auf Nachfrage von RT Deutsch nichts wissen. Auf Nachfrage von RT Deutsch, ob es wahr sei, dass sich derzeit die 14. mechanisierte Panzerbrigade der Ukraine im Rahmen der Tank Challenge in Deutschland, genauer in Grafenwöhr, befindet, hatte sich ein Vertreter des Verteidigungsministeriums unwissend gezeigt. Sogar den Wettbewerb an sich schien er nicht zu kennen. Wie aber aktuelle Aufnahmen der US-Armee zeigen, nahmen sehr wohl ukrainische Panzer an dem Wettbewerb teil. Sie sind durch die ukrainische Flagge gekennzeichnet. Das deutsche Team hat übrigens zum zweiten Mal den ersten Platz gemacht. Im letzten Jahr gewann Österreich den Bewerb.

Aus "Sich unwissend geben" macht die BILD-Zeitung "verschweigt"

Am Dienstag, dem 12. Juni, erschien daraufhin auf BILD Online ein Beitrag von Julian Röpcke mit der Überschrift:

Falsche Behauptungen von "RT DEUTSCH" - Fake News gegen die Bundesregierung

Röpcke schreibt in dem Beitrag unter anderem:

Laut dem russischen Staatssender "RT Deutsch" gibt sich das Verteidigungsministerium unwissend über die Präsenz einiger Panzer der ukrainischen Armee bei einem Panzerwettbewerb im bayrischen Grafenwöhr. Das behauptet das Propaganda-Medium in einem am Dienstag veröffentlichten Artikel. Wörtlich heißt es: 'Auf Nachfrage von RT Deutsch, ob es wahr sei, dass sich derzeit die 14. mechanisierte Panzerbrigade der Ukraine im Rahmen der Tank Challenge in Deutschland, genauer in Grafenwöhr, befindet, hatte sich ein Vertreter des Verteidigungsministeriums unwissend gezeigt. Sogar den Wettbewerb an sich schien er nicht zu kennen.'

Und weiter:

Zum Beweis veröffentlichte der Sender bei YouTube einen Mitschnitt der Bundespressekonferenz vom Freitag, dem 8. Juni 2017. Darin erklärt Ministeriums-Sprecher Frank Fähnrich, über den Sachverhalt sei ihm 'jetzt hier nichts bekannt'. Er werde die Antwort auf die Frage jedoch 'nachreichen und Ihnen dann zukommen lassen'. Vier Tage später veröffentlichte 'RT Deutsch' (ehemals 'Russia Today') ihren Artikel mit den auf der Pressekonferenz gemachten Ausführungen. Von einer etwaigen Nachreichung ist im Artikel keine Rede. Verschweigt das Verteidigungsministerium die Teilnahme ukrainischer Panzer an einer Übung in Deutschland, wie es 'RT Deutsch' berichtet?

Hat RT Deutsch hier tatsächlich Fake News verbreitet? Röpckes konkreter Vorwurf lautet: RT habe berichtet, dass das Verteidigungsministerium die Teilnahme ukrainischer Panzer an der "Tank Challenge" verschweige.

Doch dieser Vorwurf ist unlauter und entbehrt jeglicher Grundlage. Mit keinem Wort wird in den beiden RT-Beiträgen zu dem Thema "Tank Challenge" ein derartiger Vorwurf gegen das Verteidigungsministerium erhoben. Der Begriff "Verschweigen" wird, wie jeder nachlesen kann, zu keiner Zeit verwendet.

Die Berichterstattung von RT Deutsch bezieht sich einzig und allein auf die Tatsache, dass während der Regierungspressekonferenz am 8. Juni der Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums offenbar über die Präsenz ukrainischer Panzer in Deutschland nicht informiert war. Mehr nicht. Der Videoausschnitt aus der Regierungspressekonferenz belegt dies zweifelsfrei. Wer daraus schlussfolgert, dass die Bundesregierung etwas verschweigt, nimmt selbst eine Interpretation vor. So wie Julian Röpcke von der BILD. Doch mit Fake News hat dies nichts zu tun.

"Nachreichung" auf Webseite der BPK

Daran ändert auch die von Röpcke erwähnte "Nachreichung" des Verteidigungsministerium nichts. Nachweislich erklärte das Bundesverteidigungsministerium auf der Regierungspressekonferenz am 8. Juni, dass es nichts über die Präsenz ukrainische Panzer in Deutschland wisse. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums musste selbst nachfragen, um dann die entsprechende "Nachreichung" veranlassen zu können. Die Veröffentlichung erfolgte übrigens auf der Homepage der Bundespressekonferenz, obwohl Frank Fähnrich in der Pressekonferenz von "ihnen zukommen lassen" spricht.

Zudem hatten, entgegen der Darlegung von BILD, Redakteure von RT Deutsch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch gar keinen Zugang zum internen Login-Bereich der BPK-Seite. Diesen erhielten sie erst am 13. Juni. Der Redakteur, der den Sprecher des Verteidigungsministerium zu den ukrainischen Panzer befragte, hat bis heute noch keinen Zugang erhalten. Doch diese "Details" fragte Julian Röpcke in seiner Anfrage an die BPK nicht ab. Genauso wenig folgte er der journalistischen Grundregel, das "Objekt" der Berichterstattung zu befragen. RT Deutsch erhielt keine Mail, keinen Anruf bevor Röpcke seinen Artikel über "Fake News gegen die Bundesregierung" veröffentlichte.

Ebenso aufschlussreich bezüglich der journalistischen Standards des BILD-Redakteurs sind seine Auslassungen zu der "Nachreichung" des Bundesverteidigungsministeriums. In dem BILD-Artikel steht hierzu:

Screenshot: bild.de

Interessant wird es jedoch im zweiten Teil der Nachreichung, den die BILD (hier verwendet RT Deutsch tatsächlich dieses Verb) verschweigt:

Für weitere Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an die Pressestelle U.S. Army Europe. Beth E. Clemons, U.S. Army Europe Public Affairs, DSN: 314.537.0024, Commercial: +49 611.143.537.0024, Cell: +49 162.271.5805, Website: www.eur.army.mil‎

Screenshot BPK

Diese "Nachreichung" könnte so interpretiert werden, dass die Bundesregierung erst selbst bei ihren US-amerikanischen Partnern in Sachen ukrainische Panzer nachfragen musste. Deswegen hat BILD diesen zweiten Teil der Antwort wohl auch lieber weggelassen. Doch das ist, um hier keinen neuerlichen Fake-News-Vorwurf zu provozieren, natürlich reine Spekulation respektive Interpretation.

Der Fake-News-Vorwurf als beliebig einsetzbare Nebelkerze

Fake News ist ein schwerwiegender Vorwurf, der mittlerweile inflationär verwendet wird. Stichhaltige Beispiele für den Kampfbegriff finden sich jedoch nicht immer. Im Grunde sind Fake News auch nichts Neues – es hat sie schon immer gegeben. Nur nannte man sie vorher auf gut Deutsch schlicht "Falschmeldung". Eine wirkliche "Falschmeldung" ist es zum Beispiel, wenn eine große deutsche Tageszeitung behauptet:

Screenshot: bild.de

Nur um es klar zu stellen: Es geht nicht darum, mit dem Finger nur auf andere zu zeigen. Natürlich macht auch RT Deutsch Fehler, so wie jedes andere Medium auch. Aber der Vorwurf von Fake News ist schlichtweg unbegründet und damit wohl ein Fall für den BILD-Ombudsmann.

