Möglicher Anschlag auf Berliner Halbmarathon: Terrorverdächtige wieder frei

Quelle: www.globallookpress.com Polizeibeamte stehen gegenüber vom Berliner Dom. 36.000 Läufer nahmen am Sonntag am Berliner Halbmarathon teil. Rund 250.000 Zuschauer verfolgten das Sportereignis.

Am Sonntag nahm die Berliner Polizei sechs Männer fest. Früh kamen Berichte in Medien über einen verhinderten terroristischen Anschlag auf. Die Polizei hat aber offenbar bis jetzt nicht genug Beweise dafür. Die Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren wurden am Montag aus dem Polizeigewahrsam entlassen.