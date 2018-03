Als erstes Bundesland: Nordrhein-Westfalen startet Aussteigerprogramm für Linksextreme

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Die Bilder vom G20-Gipfel in Hamburg sind noch in guter Erinnerung.

Nordrhein-Westfalen will im Sommer mit einem Aussteiger-Programm für Linksextremisten beginnen. Das kündigte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion zum Linksextremismus in NRW an.