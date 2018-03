Ausnahmezustand in Duisburg: 80 Männer gehen mit Waffen aufeinander los - Polizei greift durch

© Screenshot/YouTube Es ist offenbar schon der zweite Vorfall dieser Art innerhalb weniger Tage.

Laut einer Meldung der Zeitung "Der Westen" gerieten am Dienstagabend rund 80 Männer am Altmarkt in Duisburg aneinander. Einige von ihnen waren mit Macheten und Metallrohren bewaffnet. Die Polizei bekam die Situation dennoch unter Kontrolle.