Russlands Botschafter in Berlin: "Die Ausweisungen werden nicht unbeantwortet bleiben" (Video)

Quelle: RT Russlands Botschafter in Berlin zu Ausweisung von Diplomaten: "Das wird nicht unbeantwortet bleiben"

Nach der Ausweisung von vier russischen Diplomaten aus Deutschland hat Russlands Botschafter in Berlin, Sergei Netschajew, am Montag eine Pressekonferenz gegeben. Er zeigte sich empört über die "absolut unfreundliche" Geste Berlins und kündigte eine Gegenreaktion Moskaus an.