Hackerangriff auf Regierungsnetzwerk des Bundes: Schäden sind "überschaubar"

Quelle: Reuters

Bei dem mutmaßlichen Hackerangriff auf das Datennetzwerk des Bundes von Anfang März ist es den angeblichen Eindringlingen nicht gelungen, in sensible Bereiche des Informationsverbunds Berlin-Bonn (IVBB) einzudringen. Das berichtete die "Bild am Sonntag".