Berlin und Frankfurt am Main: Russen stimmen bei Präsidentschaftswahl in russischen Botschaften ab

Bei der heutigen Präsidentschaftswahl hatten russische Staatsbürger nicht nur die Möglichkeit, in Russland selbst wählen zu gehen, sondern konnten ihre Stimme auch in den russischen Botschaften in Deutschland abgeben. Diese Option galt für alle russischen Bürger, die dauerhaft in der Bundesrepublik leben oder sich nur kurzfristig hier aufhielten.