Der GroKo-Fahrplan: Was Union und SPD bis wann erreichen wollen

Quelle: www.globallookpress.com © imago stock&people/Christian Ohde

Ihren Koalitionsvertrag wollen Union und SPD am Montag unterzeichnen, am Mittwoch sollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Minister vereidigt werden. Dann will man schnell ans Regieren gehen. Ein Überblick dessen, was wann angepackt werden soll.