Regierungssprecher Seibert zu Syrien: "Kleine Terrorgruppe ist in Ost-Ghuta anwesend" (Video)

Medienberichten zufolge richten sich die Aktivitäten der syrischen Armee in Ost-Ghuta in erster Linie gegen die Zivilbevölkerung. RT Deutsch wollte von der Bundesregierung wissen, wie es um die Präsenz von bewaffneten Aufständischen in der Region bestellt ist.