Regierungssprecher Steffen Seibert zu No-Go-Areas: "Sicherheit edelste Aufgabe des Staates"

Quelle: RT

In einem Interview im Anschluss an den CDU-Parteitag räumte die Kanzlerin die Existenz sogenannter No-Go-Areas in der Bundesrepublik Deutschland ein. Auf der Regierungspressekonferenz brachte RT Deutsch das Thema auf und bat die Regierungsvertreter um konkretere Informationen zum Thema.