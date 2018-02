Maria Janssen und Manaf Hassan antworten auf Hasskommentare zu Cottbus-Bericht [Video]

Anfang Februar berichtete RT Deutsch Reporterin Maria Janssen über die Stimmung in Cottbus, wo sich in zwei unterschiedlichen Demonstrationen eine starke Polarisierung um das Thema Zuwanderung abzeichnete.

Auf den Beitrag, in dem ein Syrer namens Mohammed Scharr zu Wort kam, folgten zahlreiche wuterfüllte Kommentare. Obwohl sich Mohammed deutlich gegen kriminelle Einwanderer positioniert und für ein friedliches Miteinander plädiert, wird er in manchen Kommentaren als "Scheinasylant" und "Asylsimulant" beschimpft und, wie auch bei einigen Demonstrationen und in Internet-Diskussionen, heißt es "Ab nach Hause!".

In dem Versuch, die Zuwanderungsdebatte weniger emotional überladen zu beleuchten, nehmen sich Maria Janssen und der Jurastudent deutsch-syrischer Abstammung Manaf Hassan einiger der verärgerten Kommentare an.

