Türkische Gemeinde: Von der AfD brauchen wir keine Lektion in Integration

von Ali Özkök

Gökay Sofuoğlu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, bestätigte auf Anfrage von RT Deutsch, dass die Anzeige gegen den AfD-Politiker André Poggenburg am Freitag auf den Weg gebracht wurde.

Beim sogenannten politischen Aschermittwoch holte Poggenburg bei einer Rede im sächsischen Netmannsdorf aus. Die Aussagen von Poggenburg gehen auf die Kritik der Türkischen Gemeinde an der geplanten Schaffung eines Heimatministeriums zurück. Er nannte Türken "Kümmelhändler" und "Kameltreiber". Wörtlich sagte der rechtsnationale Politiker:

Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch, [...] und die wollen uns irgendetwas über Geschichte und Heimat erzählen? Die spinnen wohl! Diese Kameltreiber sollen sich dahin scheren, wo sie hingehören.

RT Deutsch sprach mit dem Bundesvorsitzenden der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoğlu. Er kritisierte die Aussagen von Poggenburg scharf:

Die Äußerungen von AfD-Politikern werden zunehmend stillschweigend zur Kenntnis genommen. Das beweist, dass rechtsradikale und rechtspopulistische Haltungen in Deutschland salonfähig geworden sind. Das, was der AfD-Politiker am politischen Aschermittwoch geäußert hat, ist ein exemplarisches Beispiel für diese rassistische Entwicklung. Er hat eine gesamte Bevölkerungsgruppe in Deutschland beleidigt. Dagegen gehen wir vor.