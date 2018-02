Sicherheitsreport 2018: Deutsche sehen USA als Bedrohung für den Weltfrieden

Der Sicherheitsreport 2018 kommt zu überraschenden Ergebnissen. Während die Ängste in der Bevölkerung eher weniger wurden, sehen die Deutschen die Vereinigten Staaten als Störer des Weltfriedens. Damit liegen die USA noch vor Nordkorea. Russland erscheint den Deutschen nicht als Bedrohung.

Befragt wurden 1.200 Menschen ab 16 Jahren in mehreren Städten der Bundesrepublik.

Die meisten Befragten bekundeten außerdem ihre Bereitschaft, auf ihre Privatsphäre im Namen des Kampfes gegen den Terror zu verzichten, so der Sicherheitsreport.

Die RT Deutsch-Reporterin Maria Janssen fragte nach, womit solche Meinungsänderungen in der deutschen Bevölkerung einhergehen. Dazu sprach sie mit den Leitern der beiden Institutionen: Prof. Dr. Klaus Schweinsberg und Prof. Dr. Renate Köcher.