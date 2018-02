Deutschlands innere Sicherheit künftig ganz in bayerischer Hand: Söder fordert eigene Grenzpolizei

Quelle: Reuters © Michaela Rehle Österreichisch-deutsche Grenze nahe Passau, Deutschland, 27. Oktober 2015.

Bayerns Ministerpräsident in spe Markus Söder will aus der Grenzpolizei des Freistaats einen 500 Mann starken Grenzschutz mit Sitz in Passau formen. Mit Seehofer als Innenminister ist die innere Sicherheit Deutschlands künftig ganz in bayerischer Hand.