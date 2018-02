Nach massiver Kritik: SPD-Chef Martin Schulz wird doch nicht neuer Außenminister unter Merkel

Der noch amtierende SPD-Parteichef Martin Schulz will wegen des steigenden Drucks aus den eigenen Reihen auf das Amt als Außenminister in einer Großen Koalition unter Angela Merkel verzichten.

Dies erfuhr zunächst das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Freitag aus SPD-Kreisen. Schulz will bereits heute Nachmittag seinen Rückzug verkünden. Neben seiner Intrige gegen SPD-Außenminister Sigmar Gabriel war Schulz auch wegen seiner ursprünglichen Aussage, nicht in ein Kabinett unter Angela Merkel eintreten zu wollen, immer stärker unter Druck geraten. Die SPD-Führung soll ein Ultimatum an Schulz gestellt haben, bis Freitagnachmittag auf das Außenamt zu verzichten. Hintergrund sei die Unzufriedenheit an der Basis und insbesondere im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen.

Mehr zum Thema - Meinungsfreiheit beim "Handelsblatt": Kritik an SPD-Chef Martin Schulz kostet Herausgeber den Job

Kurz nach der Bundestagswahl hatte Schulz öffentlich kategorisch ausgeschlossen, in ein Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten:

Der frühere SPD-Chef und geschäftsführende Außenminister Gabriel hatte Schulz "Wortbruch" vorgeworfen. Gabriel machte der Parteiführung schwere Vorwürfe:

Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt.

Welches Versprechen er meint, sagte er nicht. Gabriel hatte im Januar zugunsten von Schulz auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur verzichtet, um Außenminister zu werden. Es wird kolportiert, dass Schulz ihm damals für den Fall einer neuen großen Koalition versprochen hat, dass er das Außenamt behalten darf. Ob das stimmt, ist unklar.

Schulz hatte nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag mit der Union außerdem angekündigt, nach dem anstehenden SPD-Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abzugeben.

Der Chef des größten Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Mike Groschek, hatte mit Blick auf Schulz betont: "Es gibt Diskussionen um die Glaubwürdigkeit." Dem müssten sich Schulz und der gesamte Parteivorstand vor dem Mitgliederentscheid der SPD stellen. Abschließend betonte Groschek:

Ich kann die Gefühlswallung und manche Faust auf dem Tisch verstehen.

Mittlerweile hat sich auch der noch amtierende SPD-Parteivorsitzenden Martin Schulz persöhnlich zu Wort gemeldet. In einer Pressemitteilung lässt er mitteilen: