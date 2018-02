Debatte um Familiennachzug: De Maizière findet den Kompromiss bei Wikipedia

Der Innenminister fasste die Lösung zum Familiennachzug zusammen, für die er am Pult, an dem er Donnerstagmorgen stand, zwei Wochen lang warb:

Das "Wie" soll in einem Folgegesetz geregelt werden. Anschließend konzentrierte sich de Maizière auf das Wort "Kompromiss":

Ja, wir haben einen Kompromiss gemacht. Für uns war wichtig, dass es nicht wieder zu einem Anspruch auf Familiennachzug kommt. Für die SPD war wichtig, dass es überhaupt wieder Familiennachzug gibt [...] Da hab ich gestern mal in einem Lexikon, in dem Fall Wikipedia, nachgeguckt, was ist eigentlich das Wesen eines Kompromisses?