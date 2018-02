Was verändert sich mit einer neuen GroKo? Im Gespräch mit Albrecht Müller [Video]

Nach den Sondierungsgesprächen treten Union und SPD nun in Koalitionsverhandlungen. Was können die Menschen in Deutschland von einer neuen GroKo erwarten? RT Deutsch-Reporterin Maria Janssen sprach dazu mit dem ehemaligen SPD-Abgeordneten Albrecht Müller.