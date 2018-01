Krone-Schmalz: Annäherung Russlands an die EU nicht im Interesse der USA [Video]

Quelle: RT

An dem Forum „Krieg und Frieden in den Medien“ der Vereinigung der Juristen gegen atomare Waffen (IALANA) am vergangenen Wochenende nahm auch Gabriele Krone-Schmalz teil. Auf dem Panel des Forums sprach die Publizistin über das Verhältnis des Westens zu Russland.