Cottbus: Einwohner sprechern über Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Ausländern

Was ist los in Cottbus? Die Schlagzeilen über Gewalt zwischen Einheimischen und Ausländern überschlagen sich. Mal ist die Rede von syrischen Flüchtlingen, die Deutsche angreifen, mal dringt ein Deutscher ins Flüchtlingsheim ein. RT Deutsch Reporterin Maria Janssen hat die Einwohner in Cottbus gefragt, was sie von den Entwicklungen in ihrer Stadt halten und welche Verbesserungen sie sich wünschen.